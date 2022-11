CR7 al Bayern Monaco? Kahn lo esclude: “Non si adatta alla nostra filosofia”

Dopo la separazione dal Manchester United , Cristiano Ronaldo dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Il fuoriclasse portoghese è attualmente impegnato con la sua nazionale ai Mondiali in Qatar, ma dopo la fine della competizione si scoprirà il futuro di CR7. Tra le varie destinazioni, sembrava essere concreta quella del Bayern Monaco ma il CEO dei bavaresi, Oliver Kahn , ha smentito categoricamente questa opzione. Il dirigente è inoltre intervenuto sulla possibilità di portare Harry Kane a Monaco. Queste le sue parole a Sky Deutschland :

"Posso escludere una mossa per portare Ronaldo a Monaco. Ammetto che ci abbiamo pensato, tutti amiamo Ronaldo, ma la strategia è diversa. Abbiamo un’idea chiara. Una filosofia su come dovrebbe essere composta e messa insieme la nostra squadra". Su Kane: "È un ottimo giocatore, certo. Ma ci sono molti altri giocatori molto bravi. Stiamo considerando molti giocatori e non va bene parlare di quelli sotto contratto con altri club. Abbiamo una squadra molto buona che sta facendo fin qui un ottimo lavoro".