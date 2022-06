Criscito, ora è ufficiale: l’ex capitano del Genoa è un giocatore del Toronto FC

Domenico Criscito ha deciso di non proseguire la sua lunga avventura col Genoa. L'ex capitano del Grifone ha scelto di intraprendere una nuova esperienza oltreoceano al Toronto FC, club in cui è approdato anche Lorenzo Insigne. Come detto dallo stesso giocatori in questi giorni, tra Criscito e il Genoa non è un addio ma un semplice arrivederci, visto il forte legame tra la città ligure e il difensore. Proprio in queste ore è arrivata l'ufficialità dell'approdo del giocatore nel club canadese. Questo il comunicato: