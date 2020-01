Criscito, sfogo social sui rumors di mercato: “Che mondo di m**da…”

Domenico Criscito non le manda a dire. Il capitano del Genoa non fa alcun riferimento preciso, ma le sue parole apparse sulla propria pagina Instagram fanno capire che quacosa non stia andando nel verso giusto. Il difensore del Grifone potrebbe aver dato la propria opinione sui recenti rumors di mercato che lo vorrebbero vicino alla Fiorentina.

Nelle scorse ore, infatti, la Viola avrebbe chiuso per il passaggio di Christian Kouamé, attaccante rossoblù, per la prossima stagione e nel mettere nero su bianco l’operazione avrebbe fatto qualche piccola avances anche per l’acquisto del capitano del Genoa. Un’operazione che, con ogni probabilità, ha infastidito il diretto interessato che ha reagito in malo modo: “Che mondo di merda!!!!!”, ha scritto Criscito su una stories Instagram. Da capire se il diretto interessato spiegherà il suo messaggio o se ha dare maggiori informazioni a riguarda sarà proprio il mercato che chiude domani sera 31 gennaio…