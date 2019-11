Crisi B. Dortmund, Matthäus: “Prendete Can e Mandzukic, so che vogliono venire nel club giallonero”

Il Borussia Dortmund venerdì scorso ha evitato la sconfitta interna contro il fanalino di coda Paderborn in extremis, ma la figuraccia per aver incassato tre reti nel primo tempo al Signal Iduna Park è rimasta. Oggi l’ex difensore della nazionale tedesca e arguto commentatore tv Lothar Matthäus., ha dato dei consigli alla dirigenza del Dortmund “Il più grande handicap ai miei occhi è che semplicemente non hanno abbastanza calciatori con la mentalità vincente. Alla squadra di Favre manca la fame di vittorie e una certa aggressività. Il gap potrebbe essere colmato con l’arrivo a gennaio di Emre Can e Mario Mandzukic. Se fossi un dirigente del Dortmund , mi metterei rapidamente sul primo aereo per Torino e proverei a prenderli entrambi. Mandzukic e Can potrebbero dare a questa squadra esattamente lo slancio che serve, ed entrambi hanno quella volontà assoluta per vincere. So che sono pronti per questo trasferimento. Sarebbe davvero un buon affare per il club anche a livello economico”.