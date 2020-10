Cristiano Ronaldo accende il mercato: l’addio sarebbe a prezzo di “saldo”

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe essere messo in discussione. La permanenza dell’asso portoghese a Torino, nella prossima stagione, non è poi così scontata. Dalla Spagna, infatti, si rincorrono le voci sul possibile addio del calciatore nella prossima estate.

Cristiano Ronaldo via a prezzo di saldo

Secondo quanto si apprende da todofichajes.com, la crisi economica per la pandemia di coronavirus in atto avrebbe costretto la Juventus alla drastica decisione di cedere Cristiano Ronaldo nell’estate 2021. Con il suo eventuale addio, la Vecchia Signora andrebbe a rispiarmiare sull’esoso ingaggio e andrebbero, inoltre, a guadagnare una cifra importante, seppur inferiore al prezzo d’acquisto. Dai rumors, l’agente del giocatore Jorge Mendes sarebbe al lavoro per portare al termine l’operazione che garantirebbe circa 80 milioni di euro nelle casse bianconere. Tra i club più attenti ci sarebbe il Psg, che potrebbe cedere uno tra Neymar e Mbappé, quest’ultimo sempre molto vicino al Real Madrid.