Cristiano Ronaldo, addio Juventus: le probabili destinazioni

Addio Champions, addio Cristiano Ronaldo. La cocente eliminazione subita dalla Juventus dal Porto agli ottavi di Coppa sembra aver delineato il futuro della società e del bomber portoghese.

Ne è sicuro il Corriere dello Sport che scrive come l’addio di CR7 a fine stagione potrebbe essere decisamente probabile. L’innesto del portoghese, acquistato con il chiaro obiettivo di vincere la Champions, oltre che per esplorare nuovi mercati, non ha portato l’effetto sperato. Fuori ai quarti nel 2019 e agli ottavi nel 2020 e nel 2021. Ecco perché a giugno qualcosa potrebbe cambiare.

La possibilità che il Porto possa diventare il punto di non ritorno c’è e non si può escludere che ci si stia avviando alle ultime pagine della storia d’amore tra la Vecchia Signora e Cristiano Ronaldo. Anche con un anno di anticipo rispetto al contratto attuale.

Nella decisione finale peseranno anche l’epilogo della stagione, che appare già abbastanza compromessa, oltre che le eventuali proposte che arriveranno. Le destinazioni possibili per CR7 restano in primis Psg e Manchester United anche se non solo da escludere USA, Emirati Arabi e Qatar.