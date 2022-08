Cristiano Ronaldo al Marsiglia? Ecco cosa ha detto il presidente

Il presidente del Marsiglia Pablo Langoria ha commentato la notizia del possibile trasferimento dell'attaccante Cristiano Ronaldo.“Questo è un mondo di social media e rumors. Giochiamo a calcio con i fondi che abbiamo e non con fantasia. Sognare è bello, ma bisogna essere sinceri: abbiamo un progetto sportivo serio con un equilibrio economico. Per me questo è il futuro del calcio”, cita Langoria a Francebleu.fr. Chiusa dunque la porta al portoghese che resta per il momento al Manchester United.