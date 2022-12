Cristiano Ronaldo-Al Nassr, spunta un accordo particolare sul futuro del portoghese

Cristiano Ronaldo è stato uno dei protagonisti in negativo del Mondiale in Qatar. Il suo Portogallo è uscito ai quarti di finale contro il Marocco e ora CR7, dopo l'addio al Manchester United , dovrà cercarsi una nuova sistemazione. C'è un forte interesse per l'attaccante da parte del club saudita Al Nassr , che garantirebbe a Cristiano Ronaldo uno stipendio faraonico e un futuro roseo.

Come riferisce il quotidiano spagnolo Marca, è consapevole che accettare l’offerta del club allenato da Rudi Garcia vorrebbe dire abbandonare il calcio che conta, ossia quello europeo: una fine non facile da digerire per CR7, reduce per altro da un Mondiale tutt’altro che esaltante. Ad attirare Cr7 c’è però ovviamente l’aspetto economico, con l’Al Nassr pronto a garantirgli un contratto faraonico da ben 200 milioni di euro a stagione fino al 2025. Poi il passaggio alla carriera politica ossia da ambasciatore della candidatura dell’Arabia Saudita. Un nuovo lavoro che garantirà a Ronaldo uno stipendio ancora superiore a quello da calciatore.