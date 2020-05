Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain: operazione da almeno 150 milioni

Cristiano Ronaldo corteggiato dal Psg. Le recenti parole del patron Al-Khelaifi hanno fatto ipotizzare l’interessamento concreto dei campioni di Francia per l’asso portoghese. Un’operazione, ad onor del vero, difficile per il momento che vive l’economia mondiale e anche quella del mondo del pallone. Ma che senza dubbio stuzzica, e non poco, l’ambiente parigino. Affaritaliani.it ha provato a quantificare quanto potrebbe costare tale trattativa se portata a buon fine dal Psg.

Cristiano Ronaldo in Francia: servono almeno 150 milioni

Secondo i calcoli, l’operazione che potrebbe portare l’asso portoghese dalla Juventus al Psg dovrebbe costare una cifra compresa tra i 150 milioni e i 200. La Vecchia Signora pagò CR7 100 milioni più 12 di oneri accessori e 5 di premio solidarietà Fifa. Un totale di 117 milioni. Al netto degli ammortamenti, secondo il noto sito, si potrebbe ipotizzare una cessione ma non a meno di 60 milioni. Ovviamente, non sarebbe nei piani dei bianconeri vendere il talento di Madeira per il quale, in ottica acquirenti, occorrerà ragionare molto bene anche sull’ingaggio. Cristiano Ronaldo, infatti, alla Juventus incasserà 31 milioni netti per le prossime due stagioni, oltre alla parte di stipendio congelata e che almeno in parte gli tornerà in caso di ritorno in campo della Serie A. Il Psg, quindi, non può ipotizzare di investire meno di 70 milioni per le prossime due annate. Ecco perché per provare a tentare la Juventus, ma anche lo stesso portoghes, servirà una cifra davvero elevata che oscilli tra i 150 e i 200 milioni di euro.

Psg, l’alternativa in attacco

Cifre elevate anche per quanto riguarda quello che sembra poter diventare a tutti gli effetti il prossimo centravanti del club francese: Mauro Icardi. Il Psg dovrebbe riscattare l’argentino dall’Inter per 70 milioni di euro. L’attaccante dovrebbe prendere il posto di Cavani, in partenza dalla capitale francese, e diventare, insieme a Neymar e Mbappé il titolare del reparto avanzato. Insomma, in casa parigina, si pensa in grande e nonostante la crisi economica, le spese non saranno certo indifferenti