Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona: vuole chiudere la carriera in Portogallo

Il quotidiano Record non ha dubbi

L'asso portoghese della Juventus avrebbe già tracciato la rotta per la chiusura della sua carriera con il benestare della famiglia. L'attaccante ha intenzione di chiudere dove tutto è cominciato, ovvero a casa sua, in Portogallo allo Sporting Lisbona. Ma prima resta da capire come muoversi col suo contratto. CR7, infatti, ha un altro anno con la Juventus e ha intenzionae di giocare fino a 40 anni. Per questa ragione sembra probabile che il ritorno allo Sporting possa avvenire più avanti. Il dubbio, però, è su cosa avverrà al termine di questa stagione e lo stesso Record sottolinea come la volontà del giocatore sia quella di provare un nuovo campionato.