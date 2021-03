Cristiano Ronaldo di ritorno al Real Madrid? Butragueno: “Vedremo…”

Un vero e proprio flop: così è stata considerata la prestazione di Cristiano Ronaldo contro il Porto. Il fuoriclasse portoghese ha deluso le aspettative e mancato l’appuntamento con l’amata Champions League. L’eliminazione agli ottavi di finale nella competizione più importante potrebbe aver sancito la fine del rapporto tra CR7 e la Juventus.

Da diversi giorni si rincorrono le voci di un possibile ritorno di Ronaldo al Real Madrid. Ma tra i Blancos qual è il pensiero a riguardo? Emilio Butragueno, ex fuoriclasse e ambasciatore delle Merengues, commenta l’ipotesi a Sky: “Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real? Vedremo… Per quanto riguarda la sfida di stasera, giochiamo contro una squadra difficile, per noi è come una finale. Vogliamo arrivare al sorteggio di venerdì, le energie sono rivolte principalmente a quello”.