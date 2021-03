Cristiano Ronaldo, in Spagna sono sicuri: Mendes vuole riportarlo al Real Madrid…

Ancora pesanti scorie da smaltire per la Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Il doppio confronto col Porto ha detto che la Vecchia Signora, per il terzo anno consecutivo, ha dovuto rinunciare al sogno di inseguire la grande Coppa. Un risultato che pesa anche per il futuro di qualche giocatore e, in questo caso, di uno in particolare: Cristiano Ronaldo.

Secondo diversi rumors, il portoghese potrebbe essere lasciato partire al termine di questa stagione. In Spagna, in particolare, sono convinti che ci possa essere un grande ritorno che avrebbe del clamoroso.

Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid

La bomba di mercato che avrebbe del clamoroso è stata lanciata dal noto programma sportivo El Chiringuito de Jugones. Secondo il conduttore della trasmissione Josep Pedrerol, da sempre molto vicino alle vicende di casa Real Madrid, Jorge Mendes – procuratore di CR7 – avrebbe infatti già sondato il terreno coi blancos per un possibile ritorno del suo assistito la prossima estate.

Dopo l’amara uscita dalla Champions della Juventus per il terzo anno consecutivo, quindi, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere ben lontano da Torino. Il fallimento del progetto europeo e una normale insoddisfazione per come le cose siano andate potrebbero fare il resto…