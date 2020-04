Cristiano Ronaldo, la pazza offerta che fa tremare la Juventus…

La quarantena in Portogallo a causa dell’emergenza coronavirus avrebbe mosso diverse big d’Europa e non solo sul mercato alla ricerca di qualche spiraglio per assicurarsi… Cristiano Ronaldo. La bomba di mercato arriva dalla Spagna dove Don Balon scrive come Paris Saint-Germain e Los Angeles Galaxy avrebbero provato a contattare Jorge Mendes per parlare del futuro dell’attaccante della Juventus.

Una proposta da Parigi, in caso di addio di Neymar o Mbappé, ma anche le sirene della MLS, dove il LA Galaxy, nonostante l’arrivo di Chicharito Hernandez, cercano una figura alla Zlatan Ibrahimovic. La risposta di Cristiano Ronaldo sarebbe già arrivata e si può sintetizzare con un no grazie da parte del portoghese. Questi tentativi, però, hanno fatto tremare la Juventus che attende con ansia la decisione del giocatore di fare ritorno in Italia.