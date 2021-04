Cristiano Ronaldo, la proposta dal Manchester United per clamoroso ritorno

I Red Devils avrebbero fatto un tentativo per far tornare l'attaccante della Juventus in Inghilterra

Secondo quanto si apprende da Don Balon, il Manchester United avrebbe tentato di convincere Cristiano Ronaldo a tornare in Red Devils ma per via della proposta economica avrebbe ricevuto, per ora "picche". Il noto portale esperto di calciomercato sottolinea come il club allenato da Ole Gunnar Solskjaer avrebbe cercato di ottenere i sì di CR7 con un contratto da 17 milioni di euro all'anno. Una somma che non è piaciuta al portoghese che non è disposto a scendere sotto la soglia dei 20 milioni di euro. Solo per 3 milioni, dunque, l'asso della Juventus e del Portogallo avrebbe detto no alla sua ex squadra.