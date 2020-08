Cristiano Ronaldo medita sul futuro: spunta la “ricca” pista Qatar…

Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere in bilico. Lo scudetto vinto non sembra essere abbastanza per il fuoriclasse portoghese che medita anche sul possibile addio alla Juventus. Se i rumors sul Paris Saint-Germain continuano incessanti, potrebbe esserci un’altra pista meno blasonata… ma molto ricca.

Cristiano Ronaldo: il Qatar chiama

Con l’arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera, la Juventus sta pensando da una rivoluzione della rosa che potrebbe vedere proprio il coinvolgimento di Cristiano Ronaldo. Uno dei motivi principali sarebbe l’elevato ingaggio del portoghese. In tal senso, la società starebbe facendo delle valutazioni e allo stesso tempo anche il calciatore, reduce dalla stagione non proprio esaltante in termini di vittorie, sta riflettendo sul futuro. Da quanto si apprende sarebbero arrivate offerte molto sostanziose in termini economici. In Qatar, infatti, sarebbero disposti a fare follie pur di avere CR7. Gli sceicchi sono pronti a tutto per lui. Molto dipenderà dalla voglia del 5 volte Pallone d’Oro di rimettersi in gioco e provare a vincere qualcosa di importante. Staremo a vedere…

