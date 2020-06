Cristiano Ronaldo, scoop di mercato: Chelsea pronto a maxi offerta da 120 milioni

Cristiano Ronaldo al Chelsea. Sarebbe questa l’ultimo indiscrezione di mercato che arriva da Inghilterra e Spagna. L’attaccante della Juventus ed ex Real Madrid sarebbe entrato nei radar della società londinese.

La clamorosa anticipazione di calciomercato porta la firma di Manuel Esteban Manolete, giornalista del quotidiano sportivo AS, che ha rilanciato l’indiscrezione attraverso un messaggio su Twitter che fa riferimento a delle voci, non ben precisate, che arrivano dall’Inghilterra. Per Cristiano Ronaldo sarebbe arrivato il momento di cambiare aria e l’esperienza in Premier League potrebbe fare al caso suo. Il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto per la Juventus 120 milioni di euro. Le difficoltà di una trattativa così importante esistono e non sembra che il portoghese e la Juventus vogliano separarsi, ma nel calcio e soprattutto nel mercato, niente è mai davvero impossibile…