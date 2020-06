Cristiano Ronaldo si vendica del Real Madrid e porta alla Juventus un bomber da 23 gol a stagione

La Juventus ha subito un duro colpo con il ritorno del calcio in Italia. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli ai rigori in un duello che ha lasciato l’amaro in bocca al gruppo bianconero con in testa Cristiano Ronaldo. Il ds Paratici è alla ricerca di rinforzi di prim’ordine per il prossimo anno, nonostante i bianconeri siano ancora in corsa per scudetto e Champions League.

MISTER 23 GOL

Da Torino c’è stata un’accelerata per il 29enne messicano Raul Jimenez obiettivo da tempo del Real Madrid. Il calciatore del Wolverhampton ha ammesso che gli « fa piacere sentire queste voci. Essere accostato a grandi squadre come Manchester United, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City e Juventus è molo bello. Sono squadre che hanno fatto la storia del calcio. Prendo questo interessamento come un incentivo per continuare a dare di più e crescere nella mia carriera», ha dichiarato al sito latinoamericano Bolavip.

CI VOGLIONO 50 MILIONI

Dall’Inghilterra hanno valutato l’attaccante 50 milioni di euro visto che il messicano è uno dei più apprezzati bomber dopo aver segnato 23 gol nella stagione in corso, uno score importante tanto che Jimenez è riuscito ad attirare su di se l’attenzione di tutti i top club europei. Manchester United e Real Madrid proveranno fino alla fine, poiché si rifiutano di rinunciare all’attaccante, mentre Raúl Jiménez inizia a fare le valigie per Torino.Florentino Pérez continuerà a lottare per convincere Jiménez a valutare l’opzione Real, nonostante Cristiano Ronaldo abbia più che anticipato il trasferimento del messicano alla Juventus. Il portoghese cova la vendetta del secolo nei confronti di Florentino Perez visto come è stato scaricato dal patron del Real Madrid.