Cristiano Ronaldo, trema la Juventus: la tentazione per il futuro

28 gol in 28 partite di Serie A, 32 in 40 gare stagionali con la sua Juventus. Cristiano Ronaldo conferma i suoi numeri da extraterrestre e torna a competere anche per la Scarpa d’Oro. L’asso portoghese, grazie anche ai due rigori segnati contro l’Atalanta migliora le sue statistiche in zona gol e sta portando la Vecchia Signora all’ennesimo scudetto. Intanto, però, qualche voce di mercato potrebbe far preoccupare l’ambiente.

Cristiano Ronaldo: tentazione Psg

Il futuro di Cristiano Ronaldo non sembra essere in discussione, anche se, come riporta Tuttosport, esiste una lontana possibilità che sa tanto di tentazione… Il Paris Saint-Germain, infatti, sarebbe molto interessato a portare a Parigi l’asso portoghese che, per il momento, però non avrebbe alcuna ntenzione di lasciare Torino. Lo scudetto e l’eventuale cammino in Champions League potrebbero confermare questa sensazione. Ma in caso di fallimento, chissà se nella mente di CR7 qualcosa possa cambiare. Una tentazione, quella parigina, che tra qualche tempo potrebbe anche far tremare la Juventus…

