Cristiano Ronaldo via dalla Juventus: patto segreto con altro club

Una vera e propria bomba di mercato arriva dalla Spagna: Cristiano Ronaldo avrebbe trovato un accordo segreto con un altro club per il futuro. Don Balon lancia così la notizia di mercato che potrebbe cambiare gli scenari futuri della Juventus e non solo. Da quanto si apprende, il portoghese avrebbe parlato con il Newcastle in maniera indiretta.

Cristiano Ronaldo. patto segreto con fondo arabo

Sia chiaro, si tratta di un’indiscrezione che non trova ancora conferme ufficiali, ma Don Balon sembra essere sicuro: Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare la Juventus e accasarsi al Newcastle. Il portoghese sarebbe interessato alla proposta ricevuta dal fondo arabo che è ormai prossimo all’acquisto della società di Premier League.

Secondo il giornale spagnolo, infatti, CR7 avrebbe un “patto riservato” tra con il fondo dell’Arabia Saudita che sta per comprare il Newcastle. Cifre altissime per il portoghese al quale verrebbe fatto firmare un biennale con tanto di clausola per andare via dopo la prima stagione viste le incognite sul progetto. Una soluzione che permetterebbe a Cristiano Ronaldo di portare a termine la sua carriera negli USA, uno dei suoi obiettivi prima di dire basta col calcio giocato.

IL TWERK DELLA FIDANZATA DI CR7