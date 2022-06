Cristiano Ronaldo via dallo United: un club italiano sogna il suo arrivo

Cristiano Ronaldo non ha vissuto una delle sue stagioni migliori nel suo ritorno al Manchester United , nonostante i suoi 24 gol tra Premier League e Champions League. Il fuoriclasse portoghese potrebbe lasciare i Red Devils a causa di un progetto che non solo non lo coinvolge: non lo riguarda. Il progetto tecnico di Ten Hag è fondato su un calcio all'olandese, corsa e possesso palla, collettivo e umiltà. Parole che faticano a rintracciarsi nel vocabolario di Cristiano, vista la sua età avanzata.

Chi può essere interessato a prendere un 37enne con uno stipendio da 23 milioni di euro a stagione non i top club europei, orientati su profili più giovani e meno costosi. Per quanto riguarda il calcio italiano neanche la Juve, ovviamente, ma nemmeno Inter o Milan. Al contrario, chi ha bisogno di una crescita rapida, potrebbe trovare in CR7 il proprio leader e trascinatore. L'identikit di Cristiano potrebbe essere l'ideale per la Roma che starebbe iniziando a fiutare un clamoroso sogno di mercato. La presenza di Mourinho in panchina e quella dei giocatori portoghesi potrebbe essere un motivo in più per convincere il portoghese a rimettersi nuovamente in gioco in Italia.