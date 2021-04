Cuadrado, sirene turche: il Galatasary punta il colombiano della Juventus

Potrebbero esserci grandi rivoluzioni la prossima estate sul fronte mercato. La Juventus pensa al futuro e lo fa non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso, le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia potrebbero essere inattese anche perché vedono protagonista un nome assolutamente nuovo: quello di Juan Cuadrado.

Cuadrado: il Galatasaray ci prova

Secondo quanto si apprende dai media turchi e per la precisione dal portale Fotomaç, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Juan Cuadrado in vista della prossima sessione di mercato. Da quanto si apprende il mister della squadra Terim – anche lui oggetto di diversi rumors di mercato – avrebbe indicato alla sua dirigenza proprio il nome del laterale colombiano per rinforzare la fascia destra dei giallorossi nella stagione 2021-22.

L’affair Cuadrado viene denominato come “Un acquisto bomba” e si parla anche di contatti già avviati con l’entourage del giocatore bianconero e la società. Cuadrado, classe ’88, vedrà scadere il suo attuale accordo con la Juve il 30 giugno 2022.