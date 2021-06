Da Ilicic a Orsolini, passando dai big: la nuova Lazio di Sarri

Ecco come opererà la Lazio per accontentare Sarri, nuovo tecnico biancoceleste

Come riporta Calciomercato.com, il primo passo sarà la conferma dei big, ovvero Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva. Poi, spazio agli acquisti. Oltre alla richiesta di Loftus-Cheek, un altro profilo evidenziato è quello di Josip Ilicic, in rotta di collisione con l’Atalanta. Nel mirino anche Riccardo Orsolini, valutato sui 20 milioni di euro ma che il Bologna potrebbe cedere concedendo uno sconto. Per quanto riguarda la retroguardia, procedono i discorsi per Elseid Hysaj, mentre i contatti per Jerome Boateng (proposto dall’agente di Sarri Fali Ramadani) verranno rimandati a dopo l’Europeo.