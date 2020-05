Da Madrid a… Madrid: l’Atletico punta ancora James Rodriguez

Era stato già accostato all’Atletico Madrid nella scorsa finestra di mercato, quando anche il Napoli di Carlo Ancelotti si stava muovendo per lui. Adesso James Rodriguez sembra essere tornato nel mirino dei colchoneros.

Stando alle voci di mercato giunte dalla Spagna, ed in particolare dal Mundo Deportivo, il trequartista colombiano sarebbe rientrato nei radar del club madrileno allenato da Diego Pablo Simeone. L’Atletico Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per provare a convincere Florentino Perez ha lasciar partire il colombiano. A spingere in questa direzione, è sopratutto James Rodriguez che sarebbe felice di rimanere nella capitale spagnola nonostante “il tradimento” per i blancos…