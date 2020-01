Dacourt incoraggia Giroud: “Vai all’Inter e vinci subito come ho fatto io”

Da giocatore era preziosissimo per la sua capacità di leggere velocemente le giocate degli avversari. Ora ai microfoni di Sky Sport Olivier Dacourt prova a dare le sue previsioni sulle sorti di due connazionali: Olivier Giroud e Adrien Rabiot. Queste le parole dell’ex centrocampista: “Spero che Giroud vada all’Inter. E’ un valore aggiunto. Al Chelsea Conte lo ha voluto, lo conosce bene e può fare bene alla squadra. L’Inter è una grande squadra e una grande società. Ho avuto la fortuna di vincere subito all’Inter. Lui deve fare lo stesso. I nerazzurri sono una bella società e stanno tornando a lottare per il campionato”. Rabiot? In Italia non si è visto il vero Rabiot che ha carattere. Credo possa fare bene nel futuro. Serve pazienza con lui. E’ un ragazzo sensibile e introverso.