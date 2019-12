Dal Belgio sicuri: Conte vuole formare la coppia Lukaku-Mertens

Potrebbe esserci l’Inter nel futuro di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli sembra essere ad un passo dall’addio al club azzurro. Le recenti vicende tra squadra e presidente avrebbero messo a serio rischio il proseguimento del normale rapporto tra le parti.

Ecco perché, alle già note indiscrezioni di mercato, ecco che dal Belgio arriva la bomba: Antonio Conte, allenatore dell’Inter, vuole il belga in nerazzurro per formare una coppia speciale con Romelu Lukaku. Come riportato da Nieuwsblad, l’idea del tecnico è quella di riunire i due attaccanti a Milano e dare l’assalto al tricolore. L’attaccante di Leuven potrebbe così, a 33 anni, fare un ulteriore salto di carriera, sbarcando a Milano per vincere lo Scudetto e non solo…