Dal Brasile: Honda ad un passo dal Botafogo

E’ pronto per una nuova avventura Keisuke Honda. L’ex attaccante del Milan, dopo la breve esperienza al Vitesse, durata appena due mesi, è vicino ad approdare al Flamengo. A riportarlo è Globoesporte, che sottolinea come il giapponese sia atteso a Rio de Janerio nel prossimo weekend.

Per Honda, in passato, esperienze anche con Nagoya Grampus, VVV-Venlo, CSKA Mosca, Pachuca e Melbourne Victory. Insomma, una carriera da autentico giramondo, che sta per arricchirsi dell’esperienza sudamericana.