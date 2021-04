Dal Brasile, Messi tentato: arrivata una super offerta da un top club

L'argentino ancora non è sicuro di rimanere al Barcellona

Nonostante l'eliminazione in Champions League, la stagione di Leo Messi mostra numeri da capogiro. In 42 partite, la Pulce ha messo a segno ben 33 gol e 14 assist. Un bottino stellare. Non sembrano, però, placarsi le voci di un possibile addio al Barcellona . Anche perché il Paris Saint-Germain non sembra aver perso le speranze di riformare la coppia da sogno con Neymar . Uno scenario che potrebbe anche realizzarsi.

Infatti, secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil, il club francese avrebbe deciso di farsi avanti con un'offerta davvero allettante: due anni con opzione per una terza stagione per l'argentino. Messi, per il momento, non si sbilancia. Anche perché il ritorno di Joan Laporta alla presidenza del Barcellona potrebbe rimettere in discussione ogni possibile scenario di mercato, convincendo la Pulce a rimanere ancora con i blaugrana.