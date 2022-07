Dal Brasile: Vidal ha firmato un precontratto col Flamengo

Nuova avventura per il centrocampista brasiliano

Arturo Vidal è pronto per l'ennesima avventura della sua carriera. Il centrocampista, dopo le esperienze con Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e Inter, vivrà con ogni probabilità una nuova esperienza oltreoceano. Il cileno si separerà dal club di Steven Zhang con una buonuscita da parte della società nerazzurra, visto il contratto in scadenza a giugno 2023. Nelle orme del giocatori c'erano diversi club, ma Vidal ha scelto una squadra in cui voleva giocare da tempo e a cui si è sempre promesso.