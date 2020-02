Dal Brasile, Yaya Touré tratta con il Botafogo

Malgrado il prossimo maggio spegnerà 37 candeline, Yaya Touré non vuole saperne di appendere gli scarpini al chiodo. Il centrocampista, che attualmente milita in Cina con il Qingdao Huanghai, sarebbe infatti in trattativa con il Botafogo per intraprendere una nuova avventura. A riportare la notizia è Globo Esporte, secondo cui il centrocampista ivoriano sarebbe attratto da un’esperienza in Brasile.

Touré, nel corso della sua lunga carriera, ha indossato anche le maglie di Beveren, Metalurh Donetsk, Olympiacos, Monaco, Barcellona e Manchester City.