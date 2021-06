Dal derby di Milano alla Germania: Raspadori scatena il mercato

Tutti su Raspadori: dall’Italia alla Germania, è bagarre per il classe 2000 azzurro

“ Raspadori come Paolo Rossi”. Con queste parole, Roberto Mancini ha esaltato la qualificazione dell’attaccante del Sassuolo per Euro2020, facendo sognare tutti i tifosi. In realtà, gli addetti ai lavori lo conoscono da tempo: Giacomo dice di ispirarsi ad Aguero, in azione sembra ricalcare molto delle qualità dell’argentino che hanno attirato una folta schiera di club.

È rimasta impressa negli occhi del calcio italiano la doppietta siglata l’11 aprile scorso contro il Milan che, come riporta Calciomercato.com, sta facendo più di una valutazione sul classe 2000. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, con i rossoneri impegnati nella trattativa per portare a casa Olivier Giroud dal Chelsea. Anche l’altra squadra di Milano, l’Inter, ci spensa seriamente, soprattutto nel caso in cui dovesse vendere Lautaro Martinez. All’estero, invece, ci sono Marsiglia e Lipsia. Raspadori piace un po’ a tutti, il Sassuolo prova a fare resistenza per goderselo almeno per un’altra stagione, salvo offerte allettanti.