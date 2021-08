Dal Meazza all’Olimpico (e viceversa) negli ultimi 10 anni e Florenzi allunga scia

Nel 2011 toccò a Mexes, oggi potrebbe toccare a Florenzi. L'asse Roma Milano continua ad essere molto caldo.

CALCIOMERCATO - Negli ultimi 10 anni, il primo a cominciare questo asse è stato Mexes, il francese nell'estate del 2011 è passato dalla Roma al Milan a parametro zero. La stagione successiva toccò a Bojan, il quale fece fatica in entrambe le piazze. Nell'estate del 2014 invece è l'olandese Urby Emanuelson a passare dal Milan alla Roma. L'estate del 2015 è invece quella del doppio innesto proveniente dalla Roma, i rossoneri pagano circa 45 milioni totali per assicurarsi Romagnoli ( diventa capitano del Milan) e Bertolacci (deluderà le attese). A Gennaio del 2016, il Milan cede in prestito con obbligo di riscatto Stephan El Shaarawy alla Roma. Sotto la guida di Spalletti e Di Francesco, il "faraone" ritrova lo smalto della seconda stagione rossonera del Milan. Anche Menez, Borini,Kalinic e Kjaer in periodi diversi indossano entrambe le maglie, seppur non ci sia il passaggio da una squadra all'altra direttamente.