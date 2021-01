Dalbert: “Resto al Rennes, ho un contratto e lo rispetterò da vero professionista”

Non si fa deconcentrare dalle voci di mercato e, anzi, chiude ogni discorso sul proprio futuro. Dalbert commenta i vari rumors affermando di voler rimanere al Rennes fino al termine del proprio contratto. Come riporta Fairplay Assessoria, l’agenzia che cura i diritti del francese, il calciatore ancora di proprietò dell’Inter non andrà via dalla Francia: “Non me ne vado. Sono un professionista e ho un contratto in essere, oltre ad avere rispetto per la società che mi ha dato una grande opportunità. Non c’è trattativa in corso e la possibilità di partire, in questa finestra, non esiste”. Il classe 1993 ha collezionato fin qui 9 presenze tra Ligue 1 e Champions League.