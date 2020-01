Dalla Francia: Atletico Madrid, c’è l’offerta per Cavani

L’Atletico Madrid fa sul serio per Edinson Cavani. I Colchoneros, per rinforzare il proprio reparto offensivo, hanno infatti messo nel mirino già da tempo l’attaccante del Paris Saint-Germain, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. L’uruguaiano è un desiderio del tecnico Diego Simeone, che vorrebbe averlo alle proprie dipendenze già da questo mese di gennaio.

OFFERTA – Il club spagnolo, secondo quanto raccolto da L’Equipe, avrebbe formulato la prima offerta ufficiale ai parigini: dieci milioni di euro la cifra messa sul piatto della bilancia. Nelle prossime ore è attesa una risposta da parte dei francesi.

LIVERPOOL, KLOPP: “SPERO L’ATLETICO NON ACQUISTI CAVANI…”