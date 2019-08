Dalla Francia: Barcellona, offerta shock per Neymar

Il Barcellona continua a sognare Neymar. Ne è convinto il quotidiano francese Le Parisien. Il club catalano, infatti, si sarebbe fatto avanti con il Paris Saint-Germain per piazzare l’ultimo sensazionale colpo di mercato proprio allo scadere. L’obiettivo dei Blaugrana è Neymar e per liberarlo sono disposti ad offrire ben 170 milioni di euro pagabili in due rate. Una cifra che potrebbe far vacillare il PSG, interessato dalla prospettiva di mettere a segno una sostanziosa plusvalenza. Nel frattempo i due club continuano a trattare. Sfuma l’ipotesi del prestito, più concreta la pista della cessione a titolo definitivo.