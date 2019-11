Dalla Francia: Cavani e Thiago Silva lasceranno il Psg

Potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia del Paris Saint-Germain per Thiago Silva ed Edinson Cavani. Secondo quanto raccolto da Le10Sport, i due giocatori, che andranno in scadenza di contratto al termine della stagione, non avrebbero ancora ricevuto offerte da parte del direttore sportivo Leonardo per prolungare il proprio accordo con i parigini. Una situazione che lascia presagire un addio da parte sia del difensore che dell’attaccante, a Parigi rispettivamente dal 2012 e dal 2013. Sui due calciatori hanno gettato gli occhi già numerosi club, attratti dalla possibilità di aggiudicarsi le prestazioni di giocatori di così alto livello a parametro zero.