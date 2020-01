Dalla Francia, Cavani verso l’addio: il PSG cerca il sostituto in Italia

Il matrimonio tra Edinson Cavani e il Paris Saint-Germain potrebbe concludersi nel corso di questa sessione di mercato. Il Matador ha parecchie richieste dalla Premier League e dalla Liga e sembra vicino all’addio dopo sei lunghi anni nella capitale francese. Per rimpiazzarlo, il club campione di Francia in carica si metterebbe in cerca di un sostituto. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il PSG avrebbe deciso di rimpiazzare Cavani guardando in Serie A. L’obiettivo designato pare essere il bomber del Milan Krzysztof Piatek. Il polacco, chiuso dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, gradirebbe cambiare aria e il Paris Saint-Germain sarebbe una destinazione assai stimolante.