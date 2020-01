Dalla Francia, Cavani vicino dall’Atletico: salutati i compagni del PSG

Ormai sembra tutto fatto: Edinson Cavani lascerà il Paris Saint-Germain in questi ultimi giorni di mercato. La prossima destinazione del Matador, in scadenza di contratto con il club parigino, sarà l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono pronti ad accoglierlo già nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Foot-Mercato, l’attaccante uruguaiano sarebbe già pronto a lasciare la capitale francese, al punto che oggi avrebbe salutato tutti i compagni. Se così fosse, Cavani potrebbe arrivare a Madrid domani per sostenere le visite mediche e sottoscrivere il contratto con l’Atletico.