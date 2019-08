Dalla Francia, clamoroso Fiorentina: nel mirino un big del PSG

La nuova Fiorentina di Rocco Commisso continua a prendere forma. I Viola stanno cercando di trattenere le pedine più importanti, come Federico Chiesa. Al contempo, si valutano diversi profili per rinforzare la squadra. Dalla Francia arriva una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club toscano avrebbe messo gli occhi su Layvin Kurzawa, esterno del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto. Oltre alla Fiorentina, sul giocatore ci sarebbero anche West Ham e Tottenham. Leonardo, ds dei parigini, spinge per aumentare il prezzo e ricavare il più possibile dall’eventuale cessione.