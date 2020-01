Dalla Francia: clamoroso Neuer, potrebbe andare alla Juventus

Potrebbe presto terminare l’avventura di Manuel Neuer con la maglia del Bayern Monaco. Il portiere tedesco non ha infatti preso di buon grado l’ingaggio da parte del club di Alexander Nübel, che arriverà in Baviera a luglio dallo Schalke 04. In particolare, l’estremo difensore non avrebbe gradito la clausola che prevede che il nuovo arrivato, da contratto, debba collezionare almeno quindici presenze. Ecco così che Neuer, in vista della prossima estate, avrebbe cominciato a guardarsi attorno.

JUVENTUS – Secondo quanto raccolto da France Football, tra le squadre interessate al portiere vi sarebbe anche la Juventus di Maurizio Sarri, pronta a cogliere quella che sarebbe una clamorosa occasione di mercato.