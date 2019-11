Dalla Francia, follie Real Madrid per Mbappé: pronti 400 milioni di euro

Real Madrid-Mbappé, il corteggiamento continua. L’interesse del club blancos per l’attaccante del Paris Saint-Germain è cosa ormai nota, ma adesso si parla anche di cifre. L’indiscrezione arriva dalla Francia dove Le Parisien sgancia la bomba: Florentino Perez avrebbe pronta un’offerta folle per strappare l’attaccante dai parigini.

Si parla di 400 milioni di euro per il classe ’98 vero e proprio crack del presente e, soprattutto, del futuro. Il Real Madrid e il tecnico Zinedine Zidane non hanno mai nascosto il desiderio di vedere Mbappé in Spagna e lo stesso attaccante ha più volte sottolineato che nel suo futuro ci sarà il club blancos. Al momento il rinnovo col Psg tarda ad arrivare ed è per questo che un’offerta di tale portata potrebbe far tremare anche il ricchissimo Paris Saint-Germain.