Dalla Francia, Giroud pensa seriamente di tornare in patria: teme di perdere la Nazionale

Olivier Giroud chiede aiuto alla Ligue 1. Questo, parafrasando, il titolo scelto da L’Equipe di oggi per parlare della situazione dell’attaccante francese. Il bomber del Chelsea, diventato terza scelta di Lampard in blues, sembrava vicinissimo all’Inter ma, adesso, si sarebbe aperta anche un’altra pista.

Secondo il quotidiano francese, infatti, Giroud starebbe pensando per la prima volta seriamente ad un ritorno in patria per paura di perdere il posto da titolare nella Nazionale campione del mondo. In tal senso, l’Inter dovrà fare molta attenzione se vorrà chiudere l’affare col centravanti. Il richiamo della Francia potrebbe essere, per Giroud, più forte dell’offerta nerazzurra. Vedremo cosa accadrà nel mese di gennaio…