Dalla Francia, Higuain sta chiudendo con l’Inter Miami di Beckham

Dopo Blaise Matuidi, anche Gonzalo Higuain sembra essere destinato alla MLS ed in particolare all’Inter Miami di David Beckham.

Fuori dal progetto Juventus e di Andrea Pirlo, il Pipita sarebbe in trattativa avanzata col club degli USA.

Higuain: c’è la MLS

Secondo quanto rivelato da Abdellah Boulma, giornalista di L’Obs, lo stesso che parlò per primo dell’accordo tra Blaise Matuidi e l’Inter Miami, la società di MLS sarebbe in trattativa avanzata con Higuain che non ha mai nascosto l’interesse per il palcoscenico statunitense. Resta da capire se e quando il centravanti si libererà dalla Vecchia Signora con la quale sta cercando di concordare una buonuscita.

