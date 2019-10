Dalla Francia, Ibrahimovic al Napoli si può ma Ancelotti…

Zlatan Ibrahimovic fa sognare i tifosi di tante squadre, di recente soprattutto quelle italiane. Il centravanti svedese sembra prossimo all’addio alla MLS dopo aver esaltato la tifoseria dei LA Galaxy a suon di gol e prodezze.

L’ex Inter e Barcellona è da tempo accostato a diversi club, su tutti il Napoli con il patron De Laurentiis che non si è tirato fuori dai rumors anzi, li ha alimentati. Dalla Francia, però, sono convinti che tra il Napoli e Ibrahimovic ci sian un ostacolo di nome Carlo Ancelotti. Infatti, stando a quanto scrive France Football, il tecnico azzurro non sarebbe particolarmente attirato dall’idea di allenare lo svedese perché andrebbe a creare una situazione troppo delicata con gli altri due centravanti della squadra, Milik e Llorente. In ogni caso per Ibrahimovic resta aperta l’ipotesi rinnovo con i LA Galaxy,nonostante non sia la via più probabile ad oggi.