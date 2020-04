Dalla Francia, Icardi ha deciso: vuole solo due club

Il futuro di Mauro Icardi rimane ancora tutto da decifrare. Il Paris Saint-Germain, come riporta L’Equipe, starebbe valutando in questi giorni la possibilità di riscattare il cartellino dell’argentino dall’Inter. La volontà del centravanti, tuttavia, sarebbe in ogni caso quella di lasciare la Francia.

PISTE – Icardi vorrebbe infatti tentare una nuova avventura ed avrebbe ristretto a due le destinazioni a lui gradite: la Juventus di Maurizio Sarri o il Real Madrid di Zinedine Zidane. Nelle prossime settimane potrebbero registrarsi novità.

