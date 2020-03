Dalla Francia: il Psg su Dybala, pronta la maxi offerta

Una stagione da protagonista, quella vissuta fin qui da Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus, che sembrava destinato a lasciare Torino la scorsa estate, ha saputo conquistarsi la fiducia del tecnico Maurizio Sarri ritagliandosi uno spazio sempre maggiore. Il suo rendimento non è passato inosservato al Paris Saint-Germain, che, secondo quanto raccolto da Le10Sport, lo avrebbe messo nel mirino in vista della prossima stagione. Per arrivare all’argentino i francesi sarebbero pronti a presentare ai bianconeri una maxi offerta.

