Dalla Francia, il Psg tenta colpo alla Verratti: obiettivo Sandro Tonali

Sandro Tonali nel mirino del Paris Saint-Germain. Questa la bomba sganciata da Le 10 Sport su una possibile operazione di mercato pensata dai campioni di Ligue 1.

Il centrocampista del Brescia sarebbe finito nei radar dei francesi che avrebbero intenzione di tentare un affare molto simile a quello che aveva portato nel 2012 Marco Verratti dal Pescara sotto la Tour Eiffel.

Verratti all’epoca non si era ancora affermato come, invece, sta facendo Tonali. Il classe 2000 ha già collezionato 17 presenze in Serie A con la maglia del Brescia, innalzandosi come uno dei migliori talenti emergenti in Europa, senza contare le sue prestazioni con la maglia della Nazionale, anche quella maggiore. Le Rondinelle sono consapevoli dell’ampio interesse verso il centrocampista e vorrebbero aprire una vera e propria asta partendo da una cifra vicina ai 50 milioni di euro. L’interesse del direttore sportivo del Psg Leonardo per Tonali è in forte crescita e potrebbe portarlo a fare un’offerta impossibile da rifiutare.