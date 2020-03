Dalla Francia: Juventus beffata, Psg in pole position per Pogba

Sarà con ogni probabilità lontano dal Manchester United il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista ha infatti manifestato più volte il desiderio di cambiare aria, con diversi club sulle sue tracce. Tra questi anche la Juventus, che, nelle scorse settimane, sembrava in pole position nella corsa al giocatore. L’emergenza Coronavirus, però, potrebbe costringere i bianconeri a limitare le spese nell’immediato futuro. Ecco così che ad approfittarne, come riporta Le10Sport, potrebbe essere il Paris Saint-Germain, pronto a sferzare l’attacco decisivo per “il polpo”.

TACCHINARDI: “POGBA? NON E’ PIU’ QUELLO DI PRIMA…”