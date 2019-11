Dalla Francia, la Juventus trema: il Psg piomba su un giocatore bianconero

La Juventus trema, il Paris Saint-Germain punta ad un suo giocatore. Il ko contro il fanalino di coda Dijon ha messo in allarme i campioni di Francia che, adesso, cercano rinforzi in ogni reparto. In modo particolare, il direttore sportivo Leonardo pare aver intenzione di intensificare i dialoghi per la finestra di mercato per un terzino. Nel mirino dei francesi ci sarebbe Mattia De Sciglio.

L’esterno della Juventus, stando a quanto scrive il quotidiano Le Parisien, sarebbe l’innesto perfetto viste le sue capacità su entrambe le corsie e data la possibile partenza di Kurzawa. Il giocatore non è ritenuto incedibile dai bianconeri nonostante stia prendendo parte a diverse delle recenti gare della Juventus, compreso il derby della Mole di ieri contro il Torino. Leonardo è un suo grande estimatore ed in Francia sono sicuri che nel mercato invernale punterà su di lui.