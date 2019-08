Dalla Francia, la richiesta del Psg al Barcellona per Neymar: 100 milioni e giocatori

Che ne sarà del futuro di Neymar? Dopo l’incontro di Parigi fra i rappresentanti del Paris Saint-Germain e del Barcellona, domani ne è in programma un altro in quel di Liverpool fra i due presidenti. Nel frattempo, sulle pagine dei colleghi de L’Èquipe, si parla della richiesta che avrebbero fatto i francesi nei confronti dei blaugrana: le contropartite tecniche saranno accettate, ma in aggiunta a 100 milioni di euro. In un certo senso il Psg ha teso la mano ai catalani, che non dispongono – al contrario del Real Madrid – di 200 milioni di euro cash. Eventuali giocatori del Barça potrebbero interessare ai parigini, ma i soldi servono per acquistare un altro top player sul mercato, entro la chiusura della finestra di trattative, ovviamente.