Dalla Francia: niente Atletico Madrid per Cavani, rimarrà al Psg fino a giugno

Niente Atletico Madrid per Edinson Cavani, almeno nella sessione invernale di mercato. Stando a quanto raccolto da L’Equipe, il Paris Saint-Germain si sarebbe infatti opposto ad una sua cessione a gennaio, malgrado un contratto che andrà in scadenza al termine della stagione. A spingere il club francese in questa direzione, da quanto trapela, la difficoltà di trovare un adeguato sostituto dell’uruguaiano sul mercato. Una notizia che non farà certamente felice i Colchoneros, che, su indicazione del proprio tecnico Diego Simeone, avevano individuato in Cavani il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo.

MORATA: “ALL’ATLETICO MI SENTO A CASA…”